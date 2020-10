Hulplijn Rode Kruis krijgt veel vragen over thuisquarantaine

Op de hulplijn van het Nederlandse Rode Kruis komen steeds meer vragen binnen van mensen die in thuisquarantaine zitten, meldt de organisatie.

Sinds de opening van de ‘coronahulplijn’ kwamen er in totaal ruim 24.000 telefoontjes binnen.

Mensen bellen met vragen omdat ze 10 dagen de deur niet uit mogen. „Ik ben nu 6 dagen in quarantaine en voel me niet ziek, kan ik echt niet naar buiten? Maar ook dat er druk vanuit de werkgever wordt uitgeoefend om bij milde klachten toch op het werk te verschijnen, moet ik dan komen?”, geeft het Rode Kruis als voorbeelden.

Ook geven bellers soms aan dat de regels rond quarantaine niet duidelijk zijn. De Rode Kruis Hulplijn wordt ook gebeld door mensen die in quarantaine zitten en die aangeven niemand te kennen om bijvoorbeeld boodschappen te doen of medicijnen bij de apotheek op te halen. „Al pratende blijkt er vaak toch een oplossing te zijn: een buurvrouw of een bezorgdienst bijvoorbeeld. Mocht een beller er echt niet uitkomen, dan kunnen lokale vrijwilligers van het Rode Kruis of Ready2Helpers (burgerhulpverleners) de helpende hand bieden”, aldus de organisatie.