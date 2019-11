Hulpdiensten voorkomen kapseizen dieselschip

Hulpdiensten hebben donderdag het kapseizen van een in de problemen geraakt binnenvaartschip kunnen voorkomen. Het schip, dat in de Rotterdamse Tweede Petroleumhaven in Pernis ligt, heeft diesel aan boord.

Door onbekende oorzaak was het schip scheef komen te liggen en dreigde te kantelen. Onder meer brandweer en politie waren ter plaatse gegaan. Nadat ballasttanks met water leeggepompt waren, kwam het schip rechter te liggen.

Vroeg in de middag kregen de hulpdiensten de situatie helemaal onder controle en werd de hulpactie afgerond. Er is geen diesel in het water gekomen. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.