Hulpdiensten vinden vijfde lichaam in Scheveningen

De hulpdiensten hebben dinsdagochtend in Scheveningen een vijfde lichaam gevonden van watersporters die maandagavond in de problemen waren gekomen. Maandagavond overleden twee surfers nadat ze uit het water waren gehaald. Dinsdagochtend vonden reddingswerkers nog eens drie lichamen in het water, bevestigde de politie.

Mensen uit de Scheveningse surfscene reageerden verslagen. De surfers waren ervaren en moeten totaal verrast zijn door de omstandigheden. Niemand heeft het gevaar gezien van het schuim. „Dit waren geen koekenbakkers”, zei een duidelijk aangeslagen surfer dinsdag.

Onder de slachtoffers zouden twee instructeurs zijn van een surfschool. Mensen hebben bloemen gelegd bij surfclub The Shore. Onder de slachtoffers zouden zowel mannen als vrouwen zijn.

De zoektocht werd kort na de vondst van het vijfde lichaam gestaakt. De helikopter vertrok en de brandweerwagens en andere voertuigen werden weggehaald van het havenhoofd.