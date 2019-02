Een 112-melding van een ongeval met een gevaarlijke chemische stof in Schelluinen (Zuid-Holland) heeft zaterdagochtend veel hulpdiensten op de been gebracht. Onder meer ambulances, een traumahelikopter en het gaspakkenteam van de brandweer rukten uit. Het bleek te gaan om een verzonnen melding. De politie gaat in gesprek met de melder, aldus de brandweer Zuid-Holland-Zuid op Twitter.