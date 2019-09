De hulpdiensten zijn zondag in Amsterdam druk geweest met een dreiging van een explosie in een vrachtschip. In de pompkamer van het schip was een lekkage van benzine ontstaan. Het schip lag in het havengebied.

Rond 17.00 uur kwam de melding, aldus de brandweer. Rond 21.00 uur was alles weer veilig, nadat alle benzine uit het vrachtschip was gepompt.