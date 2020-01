De jaarwisseling kende in de regio Rotterdam-Rijnmond geen grote incidenten. Dat meldt algemeen directeur Arjen Littooij van de veiligheidsregio op Twitter. „Maar met 709 brandweerincidenten, 170 ambulance-inzetten en meer dan 1000 meldingen op de meldkamer ook geen rustige jaarwisseling en ieder geval niet een traditie die we in stand moeten houden”, schrijft hij.