Hulpdiensten nog enige tijd bezig met bergen metro in Spijkenisse

Hulpdiensten zijn nog druk bezig met het bergen van de metro die in de nacht van zondag op maandag bij het metrostation De Akkers in Spijkenisse door een stopblok is geschoten. Volgens de complexiteit gaat de berging mogelijk nog de hele dag duren, aldus de veiligheidsregio.

Het voertuig hangt volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio op een hoogte van ongeveer 10 meter. Er waren geen passagiers aanwezig in de metro. De metrobestuurder is niet gewond geraakt en heeft het voertuig zelfstandig kunnen verlaten. Hij is aangehouden en wordt verhoord. „Dat is standaardprocedure bij dit soort zware incidenten”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De veiligheidsregio roept mensen op hulpverleners de ruimte te geven en niet te komen naar de plek waar de metro door een stopblok is geschoten.