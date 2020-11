Hulpdiensten nog enige tijd bezig met bergen metro in Spijkenisse

Hulpdiensten zijn nog druk bezig met het bergen van de metro die in de nacht van zondag op maandag bij het metrostation De Akkers in Spijkenisse door een stopblok is geschoten. Volgens de complexiteit gaat de berging nog enige tijd duren, aldus de veiligheidsregio.

Het voertuig hangt volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio op een hoogte van ongeveer tien meter. Er waren geen passagiers aanwezig in de metro. De machinist is niet gewond geraakt en heeft het voertuig zelfstandig kunnen verlaten, aldus de voorlichter.



Hoe het ongeluk is gebeurd, is niet duidelijk.