Hulpdiensten druk met meldingen stormschade

De hulpdiensten zijn woensdag druk met meldingen vanwege de storm die Nederland woensdag teistert. In Rotterdam zijn twee markten afgelast.

De muur van een trappenhuis aan de buitenkant van een schoolgebouw in Etten-Leur (Brabant) stortte in door de windstoten. De brandweer Rotterdam-Rijnmond laat weten al veel meldingen binnen te hebben gekregen als gevolg van de storm. In Berkel en Rodenrijs waaiden van zo’n tien woningen dakpannen eraf en kwam een deel van een zijgevel op straat terecht. In de regio Zuid-Holland Zuid zorgde de storm in de nacht van dinsdag op woensdag al voor zeker vijftig meldingen. De brandweer in Utrecht ontving zeker 125 meldingen over stormschade.

In de regio Midden-West-Brabant zijn al ruim honderd meldingen van schade gedaan. Een fietsbruggetje over de Dommel in Boxtel taakte ernstig beschadigd door een omgewaaide boom. De boom viel op de brug en maakte een gat in het dek. De brug is afgesloten.

In het Brabantse Heesch viel een boom op een wandelaar. Een ambulance bracht het slachtoffer met onbekend letsel naar het ziekenhuis.

In Soest waaide de daken van zes garageboxen aan de Dokter Rupertlaan af. Op de A27, ter hoogte van Geertruidenberg, verloor een vrachtwagenchauffeur het dak van zijn aanhanger. Deze kwam op auto’s op een naastgelegen parkeerplaats terecht.

In Schiedam zorgde de storm ervoor dat een gevel van een gebouw afwaaide.