Hulpdiensten druk met incidenten oud en nieuw

Politie, brandweer en andere hulpdiensten hebben het tijdens oud-en-nieuwvieringen druk gehad. In de regio Utrecht, in de stad Amsterdam en in Zeeland was het drukker dan eerdere jaren. Landelijk waren er veel meer meldingen op het alarmnetwerk P2000.

De brandweer rukte in de regio Utrecht tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 6.00 uur een stuk vaker uit naar voertuigbranden dan het jaar ervoor: 34 tegen 20 vorig jaar.

Ook de jaarwisseling in Amsterdam verliep voor de diensten drukker dan vorig jaar, stellen ze. Zo waren er meer (voertuig-)branden en meer politie-incidenten dan een jaar geleden. Er zijn 183 incidenten geweest, vorig jaar 168. Ook had de brandweer het er veel drukker dan vorig jaar: de brandweer rukte 295 keer uit, vorig jaar was dat 165 keer.

In Zeeland hadden de hulpdiensten het eveneens drukker dan in voorgaande jaren. Zo moest de brandweer er 94 keer op uitrukken, vergeleken met 79 keer een jaar eerder.

De hulpdiensten werden ook met bijna de helft meer gealarmeerd dan een jaar eerder. Tussen oudejaarsdag 18.00 uur en nieuwjaarsochtend 2.00 uur werden ze zo’n 3150 keer gealarmeerd via het P2000-netwerk.

De politie heeft in totaal 250 mensen overgeleverd aan justitie als verdachte van een misdrijf rond de jaarwisseling, zo bleek dinsdag uit een inventarisatie van de parketten van het openbaar ministerie (OM).

De meeste feiten betreffen geweld. In 100 gevallen ging het om geweld tegen ”overige personen”, 61 keer om geweld tegen geweld tegen hulpverleners, 58 keer om geweld tegen goederen, en 31 keer gaat het om andere feiten, zoals vuurwerkzaken.

Overigens verminderde het totaal aantal aanhoudingen met 41 tot 328 met deze jaarwisseling. Wel steeg het aantal vuurwerkgerelateerde incidenten gerelateerd met 12 procent in vergelijking met vorig jaar.

Vuurwerkslachtoffers

Nederlandse ziekenhuizen zijn dinsdag druk met het behandelen van vuurwerkslachtoffers. Ook zijn er veel mensen opgenomen met alcoholvergiftiging en verwondingen door vechtpartijen.

In het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk kwamen 32 patiënten binnen, 14 meer dan vorig dan vorig jaar. In het Oogziekenhuis in Rotterdam werden tijdens de jaarwisseling 8 mensen opgenomen met oogletsel door vuurwerkongelukken. De letsels waren volgens iets ernstiger dan die van de voorgaande jaren.

Landelijke cijfers over het aantal vuurwerkslachtoffers worden in de loop van deze week verwacht.