Hulpdiensten druk met incidenten oud en nieuw

Politie, brandweer en andere hulpdiensten hebben het tijdens oud-en-nieuwvieringen druk gehad. In de regio Utrecht en in de stad Amsterdam was het drukker dan eerdere jaren. In de regio Utrecht rukte de brandweer tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 06.00 uur een stuk vaker uit naar voertuigbranden dan het jaar ervoor: 34 tegen 20 vorig jaar. 19 keer kwamen de meldingen dit jaar uit de gemeente Utrecht, dat waren er vorige jaar 17. Twee keer was er agressie tegen de brandweermensen, in Houten en IJsselstein.

Ook de jaarwisseling in Amsterdam verliep voor de diensten drukker dan vorig jaar, zo stellen ze. Zo waren er meer (voertuig-)branden en meer politie-incidenten dan een jaar geleden. De gegevens zijn gebaseerd op de 32 uur van 31 december 00.01 tot 1 januari 08.00 uur. Er zijn 183 incidenten geweest, vorig jaar 168. In totaal heeft de politie 34 mensen aangehouden. Dat waren er vorig jaar wel meer: 45 aanhoudingen. In de stad waren zeven keer politiemensen het mikpunt van geweld, ook is er geweld gemeld tegen een buschauffeur.

Vorig jaar waren er vijf incidenten met geweld tegen hulpverleners. Opvallend noemen de diensten het aantal van zeven incidenten waarbij vuurwapens zijn gebruikt. In twee gevallen heeft de politie zelf geschoten. De brandweer had het veel drukker dan vorig jaar: de brandweer rukte 295 keer uit, vorig jaar was dat 165 keer. Het ging 25 keer om een voertuigbrand, net zo vaak als vorig jaar.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldt dat het aantal meldingen ten opzichte van voorgaande jaren ongeveer gelijk is gebleven. De politie verrichtte 55 arrestaties, bijna de helft minder dan het jaar ervoor. Een 32-jarige Rotterdammer kwam om bij een schietincident.