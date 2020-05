De hulpdiensten hebben dinsdagochtend in Scheveningen een vijfde lichaam geborgen van watersporters die maandagavond in de problemen waren gekomen. Maandagavond overleden twee surfers nadat ze uit het water waren gehaald. Dinsdagochtend vonden reddingswerkers nog eens drie lichamen in het water, bevestigde de politie.

Zeker vier surfers komen om