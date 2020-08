‘Hulp vrijwilligers schoot tijdens coronalockdown tekort’

De hulp van vrijwilligers aan hulpbehoevenden is tijdens de lockdown ondanks de instroom van veel nieuwe mensen tekortgeschoten. Dat constateert het coronahulp- en vrijwilligersplatform NLvoorelkaar op basis van onderzoek door Rotterdam School of Management, onderdeel van de Erasmus Universiteit.

Volgens dat onderzoek heeft een derde van de hulpvragers een tekort aan hulp ondervonden. De behoefte aan sociaal contact om zich minder eenzaam te voelen voerde bij 38 procent van hen de boventoon. „Ook nu nog missen mensen contact. Dit kan beter”, zegt Jeroen de Punder van NLvoorelkaar.

Toch constateert de vrijwilligersorganisatie dat mensen „in crisistijd massaal voor elkaar klaar staan”. Zo zag NLvoorelkaar een instroom van nieuwe vrijwilligers die negen keer zo groot was als normaal. Er zijn nu 170.000 deelnemers aan het vrijwilligersplatform; 12,5 procent van de helpers had voor de lockdown nooit eerder vrijwilligerswerk gedaan. Die hulp bestaat onder meer uit boodschappen doen, wandelen met ouderen of helpen de eenzaamheid te verdrijven.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 40 procent van de hulpbehoevenden het lastiger vindt om tijdens de coronacrisis hulp te vragen dan gewoonlijk. Oorzaken zijn de angst voor besmetting, de aanname dat het niet mag of familie en hulpverleners die te druk of afwezig zijn.

In het coronahulponderzoek gaven diverse professionals ook aan dat de hulpverlening beperkt werd door onduidelijke regels binnen de organisatie en de angst voor een boete.