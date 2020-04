‘Hulp vragen in de coronacrisis aan een onbekende is moeilijk’

Hulp vragen aan een onbekende in de coronacrisis is voor veel Nederlanders een te hoge drempel. Vooral onder 70-plussers is de schroom groot. Slechts 9 procent heeft er geen moeite mee, zegt het Rode Kruis. De hulporganisatie liet er onderzoek naar doen.

Niet alleen ouderen zijn bang om een onbekende te vragen of ze boodschappen voor ze willen doen als ze zelf niet naar de supermarkt kunnen. Van alle Nederlanders durft bijna 40 procent dat niet of pas na langdurig twijfelen. Datzelfde percentage geldt ook voor hulp vragen aan een onbekende bij eenzaamheid. En 37 procent durft niet of nauwelijks aan onbekenden te vragen of ze de hond willen uitlaten.

De ‘onbekende’ kan een belangrijke rol spelen bij het helpen van mensen die door de coronacrisis problemen hebben. „Wij horen geregeld van mensen die bij ons aankloppen voor hulp dat ze niemand in hun directe omgeving hebben op wie ze een beroep kunnen doen”, zegt een woordvoerster van het Rode Kruis in een toelichting. „Dan kan een buurtgenoot met wie ze normaal gesproken geen contact hebben, uitkomst bieden.”

De woordvoerster wijst er in dit verband op dat volgens het onderzoek 12 procent van de Nederlanders zich op dit moment zorgen maakt of er wel mensen in hun omgeving zijn die hen kunnen helpen als dat nodig is.

Driekwart van de duizend ondervraagden die meededen aan het onderzoek zegt dat ze wel voldoende mensen kennen aan wie ze hulp zouden kunnen vragen. De meesten (80 procent) durven in de huidige situatie ook vaker hulp te vragen aan zo’n bekende.

Het Rode Kruis benadrukt dat het juist in deze crisis belangrijk is hulp te vragen als dat nodig is. De hulporganisatie heeft de Rode Kruis Hulplijn (070-4455888) en de website openstaan voor mensen die extra hulp kunnen gebruiken. Ze kan bellers in contact brengen met vrijwilligers die boodschappen doen, de hond uitlaten of met inachtneming van de regels geregeld een praatje komen maken.

Voor het burgerhulpnetwerk Rode Kruis Ready2Help hebben zich sinds het begin van de coronacrisis ruim 30.000 vrijwilligers aangemeld, bovenop de 40.000 die het in 2014 opgerichte netwerk al telde.