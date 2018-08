Hulp voor hof Arnhem-Leeuwarden in strafzaken

De gerechtshoven van Den Bosch en Amsterdam schieten hun collega’s bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te hulp om achterstanden in strafzaken in te lopen. Het aantal strafzaken in hoger beroep dat wacht op behandeling bij het hof in Arnhem is te hoog opgelopen door een tekort aan raadsheren, laat het gerechtshof weten.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op dit moment een voorraad op de plank van 6800 strafzaken, „terwijl we graag een voorraad willen van 5100 zaken”, zegt Fred van der Winkel, de president van het gerechtshof voor het midden en noordoostelijk deel van Nederland. Het hof moet dus 1700 zaken inlopen en dat zal een paar jaar duren, aldus de president.

Door de hulp kunnen de komende maanden tweehonderd extra strafzaken worden behandeld. „Dat is niet voldoende om het probleem op te lossen. We willen zelf nieuwe mensen aannemen. Er zijn zeker zeven nieuwe raadsheren nodig. ,,Dat zijn twee volledige raadkamers.”

Het tekort is mogelijk ontstaan toen veel rechters met pensioen gingen. Er werken 150 raadsheren bij het hof, van wie er ongeveer 65 strafzaken doen. Volgens Van der Winkel kampen ook andere hoven en rechtbanken met weinig rechters. Er zijn wel goede kandidaten, maar de landelijke eisen voor rechters zijn opgeschroefd. Ze struikelen vooral over een analytische test.’’

Volgens Van der Winkel blijven „alle zaken nu te lang liggen”. Voorrang is niet aan de orde, omdat andere zaken dan langer duren. Er is geen termijn waarbinnen een hoger beroep moet zijn afgehandeld, maar als het langer dan twee jaar duurt, kan het Europese hof kritiek gaan leveren.