Hulp Sulawesi richt zich op kinderen

De hulpverlening aan slachtoffers van het natuurgeweld op het Indonesische eiland Sulawesi is, bijna een week na de aardbeving en tsunami, goed op gang gekomen. Steeds meer hulpverleners krijgen er voet aan de grond, schepen met in totaal 70 ton aan hulpgoederen zijn onderweg en het vliegveld van Palu is sinds donderdag weer open, aldus Giro555.

„Er komt een speciaal voertuig met een van de schepen mee, dat geschikt is om over moeilijk begaanbare wegen te rijden”, aldus woordvoerster Iris van Deinse.

Behalve het uitdelen van water, voedsel, medicijnen, dekens en tentzeilen richt de hulp zich vooral op de bescherming van kinderen. Zo worden plekken ingericht waar kinderen veilig kunnen spelen en psychosociale hulp krijgen. „Hoeveel kinderen alleen zijn komen te staan, is nog niet bekend, maar gezien het grote aantal doden zal dat aanzienlijk zijn.”