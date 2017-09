’Hulp nodig om massa’s in toom te houden’

„Veel mensen op Sint-Maarten zijn alleen maar bezig om te overleven en doen alles om aan eten en drinken te komen. We moeten de massa’s in toom houden.” Dat zegt de oud-minister-president van Sint-Maarten en huidige voorzitter van het parlement Sarah Wescott-Williams.

Ze reageert daarmee op aanhoudende verhalen over plunderingen op het eiland dat woensdag werd getroffen door de allesvernietigende orkaan Irma. Er is volgens haar dringend hulp nodig.

„De verwoestingen door orkaan Irma op Sint-Maarten zijn zoveel erger dan bij alle eerdere orkanen die we hebben meegemaakt. We hebben nog steeds geen cijfers”, zegt Wescott-Williams. „Maar het is duidelijk dat de situatie heel erg is. We hebben een enorme klap gehad. Niemand had dit verwacht. Iedereen is verbaasd over de kracht van de orkaan.”

De oud-premier zag auto’s wegvliegen „als luciferdoosjes door de wind”. Ondanks de verwoestingen hebben volgens haar veel mensen nog steeds hoop dat Sint-Maarten er weer bovenop kan komen.

Wescott-Williams heeft sinds donderdag via Facebook contact met vrienden en bekenden. De huidige minister-president van Sint Maarten William Marlin heeft na het passeren van de orkaan Irma officieel nog steeds niets van zich laten horen.