Hulp na grote brand Texel

Vijf monumentale woningen in het Texelse Oosterend zijn in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand. Onder meer vakantiepark De Verrassing is te hulp geschoten.

De ravage is groot in het ongeveer 1200 inwoners tellende dorp. Vijf panden zijn verwoest. IJspegels hangen aan de restanten van de muren. Door het vele bluswater is de omgeving van de Koetebuurt en de Wierstraat glad. De brand brak rond 05.00 uur uit. Door alert reageren van diverse mensen kon iedereen tijdig de woningen verlaten. Eén persoon moest naar het ziekenhuis wegens het inademen van rook. Het bestrijden van de brand verliep moeizaam vanwege de smalle straatjes, de harde wind en het bevriezen van bluswater.

Getroffenen en omwonenden konden aanvankelijk terecht in het dorpshuis. Inmiddels is tijdelijk onderdak geregeld. Ontheemden zijn op diverse plaatsen ondergebracht. Volgens beheerder Andries van Driel maken twee gezinnen voorlopig gebruik van appartementen die bij De Verrassing horen.

Twee andere gezinnen, waarvan de huizen beperkte schade hebben opgelopen, verblijven enkele dagen op het vakantiepark zelf. De kans is groot dat ze binnen afzienbare termijn terug kunnen keren naar hun woningen.