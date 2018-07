Hulp hondenteam gevraagd voor Nederlander

De familie van de vermiste Nederlandse jongen in Italië heeft bij de zoektocht hulp gevraagd van Stichting Reddingshonden RHWW. Het is echter nog niet zeker dat het team zal afreizen. Dat hangt volgens een woordvoerder van RHWW van diverse formaliteiten af. Bovendien heeft het team ook toestemming nodig van de lokale politie om te komen zoeken. De Italiaanse politie heeft de familie laten weten zaterdagavond of zondagmorgen zelf een zoekteam met honden in te zetten.

De zeventienjarige Koen uit Soest was donderdagavond uit geweest met vier vrienden. Ze gingen ’s nachts met de bus vanuit Lazise terug naar de camping in Pacengo, bij het Gardameer, maar Koen bleef zitten terwijl de anderen bij de camping uitstapten. Volgens de chauffeur van de bus is de jongen bij de volgende halte uitgestapt, 3 kilometer verderop. Een meisje heeft ook gezegd dat ze heeft gezien dat Koen er een halte later uit is gegaan.

Toen de jongen niet was teruggekomen zijn familie en vrienden al dezelfde nacht gaan zoeken, maar er is nog geen spoor gevonden, laat de vader van een van de vrienden weten. De familie hoopt dat de politie meer mensen in gaat zetten bij de zoektocht naar Koen. De politie in Italië zou nu maar zo tien mensen willen inzetten.

De familie zou een paar dagen bij het Gardameer blijven, op doorreis naar Kroatië.