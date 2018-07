Hulp gevraagd bij zoeken gevluchte drugsboef

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben de hulp gevraagd van toeristen in Spanje bij de opsporing van een gevluchte drugshandelaar uit Brabant. De man is woensdag met foto op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Het vermoeden bestaat dat de man, Tommy van der Sommen (36), in Spanje verblijft en er mogelijk riant leeft.

Politie en OM zijn al sinds de man verdween naar hem op zoek. In dat onderzoek zijn dinsdag nog doorzoekingen gedaan bij mensen uit de omgeving van de man. Ook de politie in Spanje zoekt mee.

Van der Sommen is volgens politie en justitie de spil in een groot internationaal drugsnetwerk. In mei vorig jaar veroordeelde de rechter hem, bij verstek, tot negen jaar cel voor drugshandel, witwassen en mishandeling.