Hulp bij onlineaangifte internetoplichting

Mensen die onlineaangifte doen bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) kunnen vanaf donderdag gebruikmaken van een zogenoemde ‘slimme keuzehulp’ die werkt op basis van kunstmatige intelligentie. Daarmee kan sneller worden vastgesteld of sprake is van een strafbaar feit en krijgt de aangever direct een advies. Mensen hebben zo eerder duidelijkheid en onterechte aangiftes kunnen worden voorkomen.

„Wij krijgen jaarlijks 42.000 aangiftes van aan- en verkoopfraude”, zegt Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO). „In zo’n tienduizend gevallen blijkt na bestudering door een politiemedewerker dat er geen sprake is van een strafbaar feit. Vorig jaar kwamen bijvoorbeeld tientallen aangiftes binnen tegen een webwinkel die tijdens een hittegolf airco’s verkocht. De winkel kon de producten niet leveren, omdat de leverancier in China in gebreke bleef. In dergelijke gevallen ontbreekt de opzet en valsheid. Dan is sprake van een wanprestatie en moet de aangever naar een ander loket.”

In dergelijke gevallen kunnen mensen worden doorverwezen naar een juridisch loket.