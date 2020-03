‘Hulp aan Sint Maarten veel te traag’

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) maakt zich zorgen over het trage tempo van de hulp aan Sint Maarten. Tweeënhalf jaar nadat orkaan Irma grote schade aan het eiland aanrichtte is nog maar 7 procent van de toegezegde 550 miljoen dollar uitbetaald.

Dat zegt de interim-president José Jardim van CBCS. Hij vreest voor onherstelbare schade aan het concurrentievermogen van het eiland nu de wederopbouw zo lang duurt. Het economische herstel van Sint Maarten had volgens hem sneller kunnen gaan en meer gericht kunnen zijn op betere weerbaarheid voor toekomstige natuurrampen.

De Nederlandse hulp is door toenmalig staatssecretaris Raymond Knops ondergebracht in een ‘trust fund’ dat onder beheer staat van de Wereldbank. Volgens Jardim is dat geld in de praktijk echter ‘gegijzeld door bureaucratie’ en komt het niet ten goede aan de bevolking.