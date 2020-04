Hulde voor Limburgse hulpdiensten bij ziekenhuizen

Honderden medewerkers van politie, brandweer, ambulancedienst, marechaussee en gemeenten hebben donderdagmiddag hulde gebracht aan zorgmedewerkers van de ziekenhuizen in Maastricht, Heerlen, Weert, Venlo, Sittard-Geleen en Roermond. Dat deden zij met applaus en met sirenes met zwaailicht. In Roermond vloog een politiehelikopter boven het ziekenhuis.

De medewerkers applaudisseerden een minuut lang op de parkeerplaatsen voor de ziekenhuizen. Vanuit heel Limburg waren ze naar de ziekenhuizen gegaan om de zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Verplegend personeel dat naar buiten kwam om een kijkje te nemen, toonde zich blij verrast met de actie en applaudisseerde vanaf gepaste afstand naar de hulpdiensten.

Het initiatief voor de huldiging is volgens een woordvoerder van de politie op de werkvloer ontstaan. Alleen al van de politie deden meer dan 150 medewerkers mee, aldus de woordvoerder. Het initiatief was al voorafgegaan door een soortgelijke ondersteuningsactie voor het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch.