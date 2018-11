In Zevenhoven (Zuid-Holland) zijn veertien woningen uit voorzorg ontruimd vanwege „een vreemde lucht”. De stank is niet afkomstig van gas maar zeer waarschijnlijk een vloeistof in het riool, meldt de brandweer. Om de lucht te verdrijven, spoelt de brandweer het riool door. Daarna kunnen de bewoners van de huizen aan de Groene Jonkerstraat vrijwel zeker weer terug, meldt de brandweer. Bewoners en omwonenden zijn tijdelijk opgevangen in een sporthal in de buurt.