Meerdere woningen in de Van Everdingenstraat in Voorburg, bij Den Haag, zijn vrijdag kort ontruimd geweest. Na een melding over vuurwerkknallen vanuit een flatgebouw was in een kelderbox in de straat een verdacht voorwerp gevonden.

De explosievenverkenner van de politie deed onderzoek en nam het verdachte voorwerp in beslag. Daarna mochten de bewoners hun huis weer in. De politie kon niet zeggen om wat voor verdacht voorwerp het ging.