Huizen Rotterdam ontruimd om lek in gasleiding

Een aantal huizen aan de Schielaan in Rotterdam is ontruimd vanwege een lek in een gasleiding. Die ontstond door grondverzakkingen, veroorzaakt door een lekkende waterleiding.

De Schielaan en Parallelstraat in Rotterdam kwamen daardoor onder water te staan. In de directe omgeving van het lek moesten bewoners hun huizen verlaten. Op de kruising van beide wegen was een gat in de weg ontstaan. De wateroverlast verspreidde zich naar meerdere omliggende straten. Er is ook veel zand met het water meegekomen.

Het lek in de waterleiding is inmiddels gedicht. Hulpdiensten helpen bewoners daar waar nodig.