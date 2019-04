Huizen Rijswijk ontruimd voor koolmonoxide

Zes woningen aan de Mgr. Bekkerslaan in Rijswijk zijn dinsdagavond ontruimd omdat er een verhoogde concentratie koolmonoxide is gemeten. De koolmonoxide bleek afkomstig van een auto die lange tijd met draaiende motor in een garage stond. Dat heeft de brandweer laten weten.

De brandweer heeft zestien woningen gecontroleerd op de aanwezigheid van koolmonoxide. Ambulancepersoneel heeft 25 bewoners gecontroleerd. Eén persoon moest voor controle naar het ziekenhuis. Andere bewoners werden in de buurt opgevangen.

Alle ontruimde woningen zijn inmiddels weer vrijgegeven.