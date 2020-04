Huizen ontruimd vanwege brand Deurnese Peel

De brandweer heeft nog steeds grote moeite om de grote veenbrand in de Deurnese Peel onder controle te krijgen. De onvoorspelbare wind wakkert het vuur telkens weer aan, en uit voorzorg zijn dinsdagavond tientallen woningen ontruimd, meldt de politie Oost-Brabant. Het betreft twee woningen in het dorpje Liessel en een aanzienlijk aantal huizen in Griendtsveen. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis van Deurne.

De snelweg A67 is vanwege het laaiende vuur in beide richtingen afgesloten, meldde Rijkswaterstaat. Richting Venlo is dat tussen Leenderheide en Liessel en de andere kant op richting Eindhoven is dat tussen Zaarderheiken en Someren.

Brandweereenheden uit Brabant en Limburg proberen sinds maandag vat te krijgen op het vuur in het natuurgebied. Ze hebben daarbij dinsdag assistentie gekregen van de landmacht en de luchtmacht. „De brand is zeer lastig te bestrijden. Er zijn meer brandhaarden en we komen niet bij de bron omdat het gebied ontoegankelijk is”, meldt een woordvoerder van de politie. „De wind vliegt alle kanten op, waardoor de brand onvoorspelbaar is.”

Soldaten van de landmacht hebben samen met mensen van Staatsbosbeheer en brandweer zogenoemde stoplijnen aanleggen. Dat deden ze door met machines vegetatie te verwijderen, zodat de brand er niet verder kon. Helikopters van de luchtmacht wierpen tot 20.00 uur water uit over brandhaarden in de ondoordringbare veen- en moerasgebieden. Inmiddels is meer dan 150 hectare land verwoest.

Volgens de hulpdiensten zal de brand nog zeker de hele nacht voortduren en voor rook- en stankoverlast zorgen in de wijde omgeving. Het advies blijft dan ook ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.