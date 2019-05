In een loods aan de Oude Molenmeent in Loosdrecht is een grote brand uitgebroken. Ongeveer tien huizen rond de loods zijn ontruimd, meldt de brandweer.

Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. In de loods zijn enkele bedrijven gehuisvest.

De brandweer adviseert omwonenden de deuren en ramen dicht te houden, omdat door de brand veel rook vrijkomt. Deze is in de verre omtrek te zien.