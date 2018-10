Huizen ontruimd na vondst zwaar vuurwerk

De politie heeft in een huis in de Lindestraat in Leerdam 161 kilo illegaal zwaar vuurwerk gevonden, zoals zogenoemde supercobra’s, shells en nitraten. Ook zijn er wapens en verdovende middelen gevonden. De 28-jarige bewoner is aangehouden.

Uit voorzorg werden twee huizen in de directe omgeving van het pand ontruimd. De bewoners konden pas na enkele uren weer naar hun huizen terug, nadat het onderzoek was afgerond.

Verder werd nog 83 kilo legaal vuurwerk gevonden, maar het is niet toegestaan om meer dan 25 kilo vuurwerk in huis te hebben, aldus de politie.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld om het vuurwerk veilig weg te halen.