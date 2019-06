Na een mogelijk mislukte plofkraak in het Noord-Brabantse Zundert heeft de politie donderdagochtend een aantal woningen aan de Molenstraat ontruimd. Er zou een explosief zijn achtergelaten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld om onderzoek te doen. De weg is afgezet.

In totaal zes mensen moesten hun huizen uit. Ze zijn opgevangen in een horecagelegenheid in de buurt.