Meerdere woningen in Voorburg, bij Den Haag, zijn vrijdag ontruimd nadat even daarvoor een melding was gedaan over vuurwerkknallen vanuit een flatgebouw. In een kelderbox in de bewuste straat, de Van Everdingenstraat, is vervolgens een verdacht voorwerp gevonden. De explosievenverkenner van de politie is ter plaatse voor onderzoek, zo meldt de politie.