De politie heeft in een huis in de Lindestraat in Leerdam een partij illegaal zwaar vuurwerk en een vuurwapen gevonden. Uit voorzorg is een aantal huizen in de directe omgeving van het pand ontruimd, laat de politie weten.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld om het vuurwerk veilig weg te halen. De bewoner van het huis waar het vuurwerk en het wapen zijn gevonden, is aangehouden.