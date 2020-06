Huizen in Vlissingen ontruimd door noodweer

Het noodweer dat woensdag aan het eind van de middag over Zeeland trok, leidt tot wateroverlast. In de binnenstad van Vlissingen liep een woongebouw aan de Nieuwstraat vol water. Daardoor moesten zestien huizen worden ontruimd. De stroom is tijdelijk afgesloten, aldus de Veiligheidsregio Zeeland.

Bij de brandweer kwamen in korte tijd ruim vijftig meldingen binnen over onder meer ondergelopen kelders en kruipruimtes. De meeste meldingen kwamen van Walcheren. Medewerkers van de gemeente Vlissingen en de brandweer zijn druk bezig met het leegpompen van ondergelopen ruimtes.