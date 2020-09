Twintig huizen in Julianadorp (Noord-Holland) zijn dinsdag enkele uren ontruimd geweest wegens een gaslek. Het lek was ontstaan tijdens boorwerkzaamheden. In de Boterzwin was een huisaansluiting geraakt. De politie zette het gebied rond het gaslek af.

Netwerkbeheerder Liander heeft het lek inmiddels gedicht. De brandweer heeft bij een controle geen opgehoopt gas gemeten in de woningen of het riool in het afgezette gebied. Daarom mogen de bewoners van de ontruimde woningen terug naar huis.