Meerdere woningen in de De Ruiterstraat in Helmond zijn maandagochtend vroeg beschadigd geraakt door een fikse autobrand. Het vuur van twee auto’s die in de straat geparkeerd stonden, sloeg over naar de raamkozijnen die beschadig raakten. Een aantal huizen heeft rookschade, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Niemand raakte volgens hem gewond en de bewoners hoefden niet te worden geëvacueerd.

De twee auto’s zijn helemaal uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.