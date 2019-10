Bij een horecagelegenheid in het Brabantse Valkenswaard is een explosief gevonden. Het projectiel lag bij een restaurant in de Karel Mollenstraat Zuid, meldt de politie. Uit voorzorg moesten de bewoners van nabijgelegen appartementen hun woningen verlaten en werd de omgeving afgezet.

De EOD heeft later in de nacht het explosief veiliggesteld. Het is onklaar gemaakt en wordt elders tot ontploffing gebracht. Kort voor 04.00 uur konden de bewoners terugkeren naar hun huizen.