Huizen en bedrijven nog dicht na brand Vorden

Drie woningen en een aantal bedrijven in het Achterhoekse Vorden blijven woensdag gesloten. In de omgeving van die panden is asbest neergekomen na een grote brand dinsdag bij een autobedrijf aan de Handelsweg. Een gespecialiseerd bedrijf is woensdag begonnen met de schoonmaak, aldus de woordvoerster van de gemeente Bronckhorst, waar Vorden onder valt.

In een veel groter gebied rondom de brandhaard ligt roet. Bedrijfseigenaren en bewoners krijgen tijdens een bijeenkomst van de gemeente te horen hoe de roetresten worden verwijderd. Er geldt een advies om vee en huisdieren binnen te houden. Groente en fruit uit moestuinen kan beter niet worden gegeten en het fruit moet in elk geval worden geschild.

Het autobedrijf en een bedrijf daarnaast zijn door de brand compleet verwoest. Over de oorzaak is nog niets bekend.