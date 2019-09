Huizen Brunssum enkele uren ontruimd om geur

De hulpdiensten hebben maandagmiddag in Brunssum zestien appartementen voor enkele uren ontruimd. Volgens de brandweer gebeurde dat vanwege een vreemde geur in of bij het appartementencomplex aan de Europalaan in de Limburgse stad.

Na een eerste melding vlak voor 15.00 uur schaalden de hulpdiensten snel op en sloegen ze groot alarm.

Uiteindelijk bleek een omlaag gevallen rookmelder de oorzaak te zijn van een alarmmelding, die bij een particuliere alarmcentrale binnenkwam. Omdat de brandweer geen vreemde geur meer kon meten, mocht iedereen rond 17.00 uur weer terug naar huis. Het is niet bekend waar de vreemde geur vandaan kwam.