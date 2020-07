BOXTEL (ANP)- Enkele woningen aan de Van Coothstraat in Boxtel zijn zondag een tijd ontruimd geweest omdat een magneetvisser die daar woont eerder deze week een explosief had opgevist en mee naar huis had genomen. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben de granaat meegenomen om elders tot ontploffing te brengen

De ontruimde huizen zijn rond 21.15 uur weer vrijgegeven. Vermoedelijk ging het om een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog