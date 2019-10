Huiszoekingen in drie landen om dure horloges

De politie heeft huiszoekingen gedaan in het Limburgse Geleen, Bosnië en Servië in een onderzoek naar in december 2018 gestolen horloges met een waarde van miljoenen euro’s. In Geleen werd een woning aan de Asterstraat doorzocht. De bewoners, een man en een vrouw, zijn opgepakt. In het Servische Belgrado zijn drie woningen doorzocht en in Bijeljina in Bosnië is een ook een huis doorzocht. Daar is niemand aangehouden.

In Geleen zijn meerdere horloges gevonden in het huis. Ook zijn daar hennep, een vuurwapen en juwelen gevonden. In Bosnië en Servië is één horloge gevonden.

Nederlandse agenten zijn naar Bosnië en Servië gegaan om de recherche in die landen bij te staan. „Het is jammer dat we in Bosnië en Servië niemand hebben aangehouden”, zegt de politie in een verklaring.

Op 25 december vorig jaar braken twee mensen in bij een juwelier in Maastricht. Daar werden toen ongeveer 150 horloges meegenomen.