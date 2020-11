Huiszoekingen in Delft en Marbella in witwasonderzoek

De Spaanse politie heeft dinsdag in Marbella een 51-jarige Nederlander aangehouden op verdenking van witwassen en zijn verblijfplaats doorzocht. Gelijktijdig deed de FIOD een huiszoeking in zijn woning in Delft.

Bij de huiszoekingen in Nederland en Spanje is beslag gelegd op 88.000 euro contant geld, ruim 300.000 euro aan cryptovaluta, drie horloges, een auto, een motor en creditcards. De FIOD meldde woensdag verder dat de dienst beslag heeft gelegd op onroerend goed in Nederland en bankrekeningen in zowel Nederland als Spanje.

De FIOD vermoedt dat de man zijn vermogen heeft opgebouwd met inkomsten uit criminele activiteiten. Het aanpakken van witwassen heeft hoge prioriteit bij de overheid, om ernstige criminaliteit effectief te bestrijden. De FIOD kwam de 51-jarige verdachte op het spoor na tips van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU), een organisatie waar banken ongebruikelijke transacties moeten melden.