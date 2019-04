Huisvestingsplan arbeidsmigranten stuit op verzet in Neder-Betuwe

Omwonenden vinden het „onacceptabel” dat er op vakantiepark Rijk van Batouwe tussen Kesteren en Lienden chalets voor ruim 500 arbeidsmigranten komen. „Dit plan moet per direct van tafel.”

Tegen het huisvesten van arbeidsmigranten in hun buurt zijn ze niet, aldus tien families maandag in een brief aan wethouder Van Wolfswinkel van Neder-Betuwe. „Er wonen nu al ongereguleerd rond de 250 arbeidsmigranten. Dat gedoogt de gemeente sinds jaren. Het aantal van ruim 500 staat echter in geen verhouding tot de omvang van de omwonende gemeenschap en de aanwezige infrastructuur. Het schendt ook de afspraken dat op het vakantiepark geen permanente bewoning zou worden toegestaan.”

De omwonenden storen zich er behoorlijk aan dat ze niet bij de totstandkoming van het chaletplan zijn betrokken. „Het lijkt er sterk op dat dit vooral het probleem van een handvol grote bedrijven in Kesteren en omgeving en een noodlijdende campinghouder oplost en voor één lokale investeerder bijzonder lucratief gaat uitpakken. Ten koste van de omliggende gemeenschap. Terwijl het de gemeente prima uitkomt dat haar arbeidsmigrantenprobleem verdwijnt in een uithoek, aan alle kanten omsloten door de gemeente Buren.”

Oplossingen

Bedrijven die buitenlands personeel aantrekken zijn wat de briefschrijvers betreft de eerst aangewezenen om met (financiële) oplossingen te komen. „Het lijkt ons uw verantwoordelijkheid als wethouder om ze daarop aan te spreken, in plaats van dit probleem af te schuiven op uw inwoners.”

Van Wolfswinkel laat desgevraagd weten dat hij het gesprek met de omwonenden zeker aangaat. „In eerste instantie om ons plan nog eens goed uit te leggen. Het is juist niet onze bedoeling om de arbeidsmigranten op de naastgelegen camping te laten zitten, want dan krijg je het probleem niet beheersbaar.”