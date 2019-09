Huissen en Putten delen ervaring WOII

Voor zowel Putten als Huissen was 2 oktober 1944 een ”zwarte maandag”. Een razzia in Putten en een bombardement in Huissen (bij Arnhem) kostten vele inwoners het leven. De twee Gelderse plaatsen beginnen een uitwisseling om samen bij die ingrijpende gebeurtenissen stil te staan.

De data voor de uitwisselingsmomenten zijn nog niet vastgesteld. Gedacht wordt aan eind oktober of begin november, zegt Ard Kleijer van de stichting Samen Verder Putten. „We gaan mensen uit Huissen, onder wie nabestaanden van slachtoffers, ontvangen en vertellen wat hier op die tweede oktober is gebeurd. Puttenaren brengen een tegenbezoek aan Huissen, waar ze worden geïnformeerd over wat daar is voorgevallen.”

In Putten voerden de Duitse bezetters, als vergelding voor een aanslag op een auto met officieren, 659 mannen tussen de achttien en de vijftig jaar weg. Van hen hebben er 552 dat niet overleefd. De meesten stierven in Duitse concentratiekampen, waaronder Neuengamme; 110 Puttenaren vonden de dood in het Duitse dorp Ladelund, waar tijdelijk een werkkamp van Neuengamme was gevestigd.

Tanks

Bij het bombardement op Huissen verloren 98 burgers het leven door een actie van Engelse bommenwerpers. Die hadden het voorzien op waargenomen Duitse tanks, die inmiddels echter alweer waren verplaatst.

„Misschien is de uitwisseling eenmalig, maar de intentie is wel om er iets permanents van te maken”, aldus Kleijer van stichting Samen Verder Putten. „Het is goed van elkaar te horen hoe mensen in een andere oorlogssituatie zijn omgegaan met het leed dat hen trof.”

Mogelijk wordt ook Apeldoorn bij de uitwisseling betrokken. Op diezelfde maandag werden zes verzetsmannen en twee geallieerde vliegeniers door de Duitsers geëxecuteerd.