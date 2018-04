Huismeester onwel na vondst drugsafval

De huismeester van een appartementencomplex in Tilburg is donderdag onwel geworden na de ontdekking van drugsafval in een afvalhok. De huismeester ging in het afgesloten hok kijken vanwege een vreemde geur en vond in afvalcontainers vaten en jerrycans met afval van de productie van speed. Hij werd misselijk en duizelig maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De politie spreekt over een curieuze dumpplek voor drugsafval. Meestal dumpen criminelen hun drugsafval in het buitengebied zoals afgelopen dagen al weer diverse keren is gebeurd in Brabant.

De politie weet nog niet wie de vaten en jerrycans heeft achtergelaten. Er is tot dusver niemand aangehouden. Bewoners van het appartementencomplex aan het Berlagehof wonen daar begeleid.