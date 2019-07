‘Huisdier raakt snel oververhit’

Bezitters van huisdieren moeten tijdens zeer warme dagen goed opletten dat hun beest niet oververhit raakt. Vooral honden en konijnen kunnen het zo warm krijgen dat ze in een hitteshock raken. Daaraan overlijdt een dier als het niet snel wordt gekoeld, waarschuwen de Dierenbescherming en het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG).

Dieren hebben nauwelijks zweetklieren. Ze kunnen hitte daardoor moeilijk kwijt. Huisdieren die oververhit raken hebben een snelle ademhaling en hartslag. Verder zijn ze erg suf. Zo’n beest moet meteen naar de dierenarts, aldus het LICG, en ondertussen worden afgekoeld met natte doeken. Oververhitting veroorzaakt orgaanschade.

De Dierenbescherming adviseert om een hond deze week niet op asfalt te laten lopen, want dan verbranden de voetzolen. Rennen naast de fiets of een lange wandeling is ook geen goed idee. Een hond achterlaten in een auto kan binnen 10 minuten fataal zijn.

Een konijnenhok moet in de schaduw staan en afgedekt worden met een natte doek. Konijnen krijgen het bij 24 graden Celsius al warm, aldus het LICG. Op een gekoelde baksteen in het hok kunnen de beesten zichzelf laten afkoelen. Katten zoeken meestal zelf wel een koel plekje.