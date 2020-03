Huisartsenpost wint tijd door patiënt zelf aan werk te zetten

Huisartsenpost Eemland, gevestigd in Amersfoort en Barneveld, geeft vanaf dinsdag ’s avonds en in het weekeinde digitaal consult om werklast en kans op besmetting te verminderen. Daarbij worden de patiënten zelf aan het werk gezet.

Patiënten, of ze nu denken dat ze besmet zijn met het coronavirus of de dokter voor iets anders dringend nodig hebben, moeten dat consult wel zelf voorbereiden door van te voren vragen te beantwoorden en eventueel foto’s en video’s toe te voegen. Dat levert tijdwinst op. Het consult kan vervolgens worden afgehandeld door chatten of videobellen.

Ruim 350.000 mensen in de regio Eemland kunnen gebruik maken van de nieuwe onlinedienst, die gewoon Spreekuur heet en de afgelopen dagen is getest met 140 mensen. Gebleken is dat de hulpvragers het invullen en opladen niet als erg belastend ervaren. „Dat valt in de praktijk reuze mee”, aldus een woordvoerder.

Het project kan ook voor de toekomst nog het een en ander opleveren, zo is de hoop: „De corona-crisis maakt duidelijk hoeveel bijdrage e-healthoplossingen kunnen leveren. Met deze dienst kunnen we patiënten locatie-onafhankelijk helpen en de zorg toch toegankelijk en persoonlijk maken, voor corona en niet-corona gerelateerde klachten”, zegt Dianne Jaspers, medisch directeur en huisarts van Huisartsenpost Eemland.