Huisartsenpost onbereikbaar door storing

De communicatiesystemen van hulpdiensten leveren hardnekkige problemen op. Het C2000-netwerk van de politie hapert en veel huisartsenposten waren afgelopen weekend geruime tijd onbereikbaar.

Telecombedrijf Vcare in Enschede bevestigt tegenover het Reformatorisch Dagblad de telefoonstoringen die zich vanaf vrijdagavond voordeden. Gesprekken kwamen niet correct of helemaal niet tot stand. Hierdoor waren huisartsenposten in bijvoorbeeld Rotterdam-Rijnmond, Gelderland-Midden, Zuidoost-Brabant en Flevoland een paar uur telefonisch onbereikbaar. Bij spoedonderhoud ging het zondagnacht opnieuw mis.

„Heel vervelend”, reageert een Vcare-woordvoerder over de „zeer grote” verstoring. „Dit wil je niet.” Het communicatiebedrijf wil niets kwijt over de oorzaak, maar zegt „adequaat” te hebben geacteerd op de moeilijkheden. Het probleem is volgens hem opgelost. „Het onderzoek loopt nog. We zijn bezig met het analyseren van de oorzaken.” In verband met privacy wil de woordvoerder niet zeggen welke huisartsenposten zijn getroffen.

Vcare levert communicatieapplicaties voor pakweg driekwart van alle huisartsenposten in Nederland, die zorg verlenen aan zo’n 13,5 miljoen Nederlanders. Het bedrijf claimt 99,99 procent telefonische bereikbaarheid te bieden bij een calamiteit door integratie van noodoplossingen. „Het blijft echter techniek. Een storing is nooit 100 procent te voorkomen.”

De onbereikbaarheid van de huisartsenposten heeft geleid tot extra drukte bij 112-meldkamers. Het is niet bekend of er levensgevaarlijke situaties zijn ontstaan. Burgers kunnen voor spoedeisende hulp terecht bij huisartsenposten, maar ook bij 112-meldkamers.

„Vervelend”, noemt woordvoerder Ruud Natrop van de Veiligheidsregio Rijnmond de telefoonstoring. „Het hoort niet.” De meldkamer heeft overwogen om tijdens de incidenten extra centralisten in te zetten. Hoeveel extra meldingen de ambulancedienst Rijnmond exact heeft gehad, kan Natrop niet zeggen. „Geen honderden.” Ook de GGD Flevoland heeft tijdens de storingen extra telefoontjes gekregen. KPN kampte vorig jaar met een landelijke storing, waardoor de 112-meldkamers onbereikbaar waren.

Dinsdag luidde de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie de noodklok over het C2000-netwerk. Het nieuwe communicatiesysteem voor hulpdiensten werkt dermate slecht dat de veiligheid van hulpverleners en burgers in gevaar kan komen, aldus de COR in een brief aan korpschef Akerboom en minister Grapperhaus. Het landelijke, gesloten communicatiesysteem wordt gebruikt door onder andere politie, brandweer en ambulancemedewerkers.

Koen Simmers van de Nederlandse Politiebond (NPB) maakte woensdag op Twitter melding van „levensgevaarlijke” situaties. „Gisteren lag ik bovenop een inbreker, waarbij het mij tot drie keer toe niet lukte om te zenden waar ik was. Vandaag ook weer flinke communicatieproblemen.”