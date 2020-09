Huisartsen: voorrang zorgmedewerkers bij coronatests in de maak

Mensen die in de zorg werken, krijgen binnenkort mogelijk voorrang bij het doen van coronatesten en bij het horen van de uitslag. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging is zo’n voorrangsregeling in de maak. Een dezer dagen maakt het ministerie van Volksgezondheid zijn beleid bekend, stelt het medisch verbond.

Het ministerie heeft dit nog niet bevestigd. Minister Hugo de Jonge zei vrijdag voorafgaand aan de ministerraad wel dat hij het verzoek om voorrang voor bepaalde beroepsgroepen heel goed snapt, maar benadrukte dat „de puzzel complex is. Maar ik snap de vraag en urgentie.”

De Tweede Kamer dringt al langer aan op voorrang voor mensen in vitale beroepen.

De huisartsenvereniging en andere medische beroepsgroepen vragen al langer om voorrang. Wanneer zorgmedewerkers wachten op een test en daarna wachten op een uitslag, mogen zij niet werken. Daardoor ontstaat meer werkdruk voor anderen in de zorg, terwijl het snotterseizoen eraan komt, met mogelijk nog meer coronabesmettingen.