Huisartsen verwijzen ruim kwart minder door

Huisartsen hebben afgelopen week gemiddeld ruim een kwart minder patiënten verwezen naar medisch-specialistische zorg in een ziekenhuis of zelfstandige kliniek dan dat zij normaal zouden doen. Dat meldt zorgplatform ZorgDomein.

De daling van het aantal verwijzingen, concreet met 27,5 procent, volgt op de aanscherping van de coronamaatregelen op 28 september. Momenteel komt het er dus op neer dat in één op de vier gevallen een patiënt niet wordt doorverwezen. Zorgwekkend, aldus het platform. Landelijk gezien is de hoeveelheid uitgestelde zorg sinds de start van de corona-uitbraak nu opgelopen tot bijna 1,2 miljoen verwijzingen.

Woensdag bleek al dat de huisartsenpraktijken zelf ook kampen met coronagerelateerde problemen. In bijna zes op de tien praktijken vielen in de afgelopen week huisartsen en praktijkmedewerkers uit door ziekte of doordat ze thuis in quarantaine zaten. Ruim 20 procent van de praktijken bood noodgedwongen minder patiëntenzorg, meldde huisartsenvereniging LHV.